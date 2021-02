Arsyah Rasyid Pajang Foto Mesra dengan Pevita Pearce, Rayakan Valentine, Langsung Didoakan Netizen

Arsyah Rasyid Pajang Foto Mesra dengan Pevita Pearce, Rayakan Hari Valentine, Langsung Didoakan Netizen

TRIBUN-MEDAN.com- Pevita Pearce dan Arsyah Rasyid sekarang sudah berani mengumbar hubungan di hadapan publik.

Bahkan, pada momen Valentine kali ini, Arsyah pun sudah tak sungkan untuk membagikan potret mesranya dengan Pevita Pearce.

Pada Minggu (14/2/2021), melalui Instagramnya @arsyahrasyid, lelaki berusia 30 tahun itu membagikan 2 foto dirinya dengan Pevita.

Pada foto pertama terlihat Pevita dengan senyum lebarnya sedang bersandar di dada Arsyah.

Lalu pada foto kedua, terlihat Pevita dan Arsyah berpose mesra dengan saling beradu tatap.

Dalam keterangan foto itu, Arsyah mengucapkan selamat hari Valentine untuk Pevita.

“Here’s to more of making each others laugh until our stomach hurts. Happy Val’s day,” tulisnya dikutip Grid.ID.

Unggahan tersebut tentu saja langsung membuat netizen heboh.

Selain itu, banyak netizen yang menilai bahwa wajah Arsyah dan Pevita terlihat mirip.