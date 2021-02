Grand Opening, Yakuzabu Tawarkan All You Can Eat Termurah di Medan

Pengunjung di Yakuzabu mencoba yakini dan Shabu-shabu saat grand opening, Minggu (14/2/2021). Yakuzabu menawarkan All You Can Eat termurah se-kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tren makan All You Can Eat saat ini sedang marak di Kota Medan.

Para penikmat kuliner bisa dengan mudah menemukan tempat makan barbeku atau yakiniku All You Can Eat dengan harga yang variatif.

Tak hanya barbeku, makanan rebusan alias shabu-shabu khas Jepang saat ini juga digemari berbagai kalangan.

Nah, bagi Anda yang ingin mencoba keduanya, rasanya tak perlu pusing menentukan ingin makan yakiniku atau Shabu-shabu, karena saat ini Anda bisa mencicipi keduanya di Yakuzabu.

Berlokasi di Jalan Ring road komplek OCBC, Yakuzabu menyajikan dua jenis All You Can Eat, yaitu Yakiniku dan Shabu-shabu dengan harga termurah se-Kota Medan.

"Di sini kita sediakan All You Can Eat dan ada dua jenis, yaitu Yakiniku dan Shabu-shabu. Harganya Rp 88 ribu per orang," ujar Manager Yakuzabu Yoko, Minggu (14/2/2021).

Harga Rp 88 ribu per orang untuk Yakiniku atau Shabu-shabu. Namun jika ingin dimix, pengunjung hanya perlu membayar Rp 126 ribu.

Untuk Grand Opening, Yakuzabu menawarkan promo buy1 get 1 pada hari ini.

Tak hanya itu, pengunjung yang datang hari ini bisa mendapatkan voucher Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu yang bisa digunakan pada pembelian berikutnya.

Yoko menjelaskan, Yakuzabu menawarkan daging sapi atau beef dari Amerika. Selain itu juga ada menu ayam untuk barbekuan.