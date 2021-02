PENYANYI TERSOHOR dan Rupawan Ini Merayakan Ulang Tahun Pertama Anaknya, Sangat Meriah Sekali

TRIBUN-MEDAN.COM - Pelantun lagu mantan terindah, Raisa Andriana atau yang lebih dikenal dengan nama Raisa, membagikan potret kebahagiaan bersama anaknya.

Beda dari biasanya, foto kali ini memiliki makna yang begitu spesial karena anaknya Zalina Raine Wyllie merayakan ulang tahunnya yang ke-2.

Dalam foto yang ia unggah pada laman Instagramnya @raisa6690 Jumat, (13/2/2021). Raisa terlihat menggendong buah hatinya sembari tersenyum dan menatapnya dengan penuh rasa kebahagiaan.

Raisa kemudian menuliskan ucapan manis untuk merayakan ulang tahun Zalina.

"The days are long, but the years are short. Happy 2nd birthday my Zalina," tulis Raisa pada kolom keterangan.

Unggahan tersebut banyak mengundang masyarakat dan para artis sekaligus penyanyi memberikan ucapan selamat ulang tahun.

"OMG, happy bday Neng Zalina," tulis penyanyi Rossa @itsrossa960.

"Selamat ulang tahun Zalina," tulis Chicco Jerikho.

Sebelumnya, ia telah mengunggah video animasi sebagai kado menjelang hari ulang tahun anaknya Zalina sekaligus membuka donasi yang nantinya akan diberikan untuk anak-anak yang kurang beruntung.

