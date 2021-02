TANGIS BCL saat Curhat Kehidupan Setelah Suaminya Meninggal Dunia: Berusaha untuk Bisa Happy

TRIBUN-MEDAN.COM - BUNGA Citra Lestari (BCL) mengatakan, ada perilaku tidak biasa Noah Sinclair saat merayakan ulang tahun setelah ayahnya meninggal dunia.

Pada tayangan kanal YouTube It's Me BCL, Sabtu (13/2/2021) lalu mengupas tentang kehidupan pribadi BCL setelah Ashraf Sinclair wafat.

Sebelumnya diketahui Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 di RS MMC, Jakarta.

Ia diduga terkena serangan jantung.

Karena di hari itu, ia berulang tahun dan biasanya selalu mengadakan pesta.

Setelah kepergian sang suami, penyanyi 37 tahun ini harus melewatinya sendirian.

Dalam kesempatan itu, BCL mengungkapkan momen ulang tahun pertamanya tanpa Ashraf.

Masih berusaha untuk menenangkan diri, ia seakan tertolong dengan kondisi pandemi Covid-19.

Yang mana untuk memutus rantai penularan, masyarakat dilarang untuk berkerumun.

"Tapi I decided not to see anyone, gue mau melindungi satu sama lain."