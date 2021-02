ARTIS Cantik Ini Pamer Mobil Mercedez, Hadiah Valentine dari Pacar, Padahal Baru Seminggu Pacaran

ARTIS Cantik Ini Pamer Mobil Mercendez dari Pacar, Dapat Hadiah Valentine, Padahal Baru Seminggu Pacaran

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Shyalimar Malik bawa kabar mengejutkan.

Shyalimar Malik mengunggah sebuah foto sedang memamerkan mobil Mercedez Benz baru tanpa nomor polisi, dan uang dolar yang ada didalam sebuah kotak bunga.

Foto tersebut diunggah Shyalimar Malik di akun instagramnya @shyalimarmalik17, Minggu (14/2/2021).

"Valentine gift! The best gift and the best someone. Padahal baru kenal seminggu," tulis Shyalimar Malik dalam keterangan foto tersebut.

Tak hanya foto saja, Shyalimar Malik juga mengunggah video yang berisi ucapan terima kasihnya kepada sang kekasih.

"Jadi aku abis dikasih kado valentine bunga , uang dan mobil mercy. Nih yang kasih, makasih sayang," ucapnya dalam video tersebut.

Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu malam, wanita yang akrab disapa Cima itu membenarkan soal hadiah valentine tersebut.

"iya benar aku dikasih surprise valentine istimewa sama dia, disaat aku lagi hangout sama temen-temen aku di bali” ucap Shyalimar Malik.

Mantan kekasih Didi Mahardhika Soekarno tersebut tak menampik dirinya sangat senang mendapatkan hadiah spesial itu.