Enesis Peduli Terhadap Tenaga Medis Covid-19 di RS Elisabeth Medan

Laporan Reporter Tribun Medan/Aqmarul Akhyar

TRIBUN-MEDAN.com - Merebaknya pandemi Covid-19 di belahan dunia, begitu juga di Sumatera Utara, tekhusus Kota Medan. Hal ini membuat para tenaga medis di Kota Medan menjadi garda terdepan melawan Covid-19. Oleh sebab itu, satu di antara perusahaan terkemuka di Indonesia, yakni Enesis Group, melalui PT Marketama Indah memberikan kepedulian kepada pasien dan tenaga medis untuk melawan Covid-19.

"Ya ini merupakan sebagai wujud dukungan Enesis Group melalui PT Marketama Indah kepada tenaga - tenaga medis di RS Elisabeth Medan yang merasa pasien Covid-19. Karena seperti diketahui mereka adalah garda terdepan melawan Covid-19," tutur, Regional Sales & Distribution Head Reguler Sumbagut, Haslan Damanik, Selasa (16/2/2021).

Sambungnya mengatakan, selain tenaga medis RS Elisabeth Medan yang menangi pasien Covid-19, mereka harus juga dibekali dengan makanan dan minuman yang meningkatkan kekebalan tubuh. Agar, mereka selalu sehat dan imun tubuhnya selalu baik. Karena kalau nantinya imunitas tenaga medisnya tidak kuat, bagaimana mereka dapat merawat pasien yang mengidap covid-19.

"Jadi bantuan yang kami berikan kepada RS Elisabeth Medan dapat meningkatkan daya tahan tubuh tenaga medis RS Elisabeth Medan, agar bisa selalu fit dan nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien - pasien covid-19," ucapnya.

Jadi, sama - sama kita saling mendukung pelayan medis di RS Elisabeth Medan ini. Dalam hal ini, Haslan Damanik juga menjelaskan Enesis Group hadir di Indonesia bukan hanya untuk berbisnis saja. Namun, Enesis Group juga memiliki tanggungjawab sosial dan terutama pada saat ini merupakan pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, Enesis Group hadir sebagai wujud tanggungjawab sosialnya melalui Yayasan Enesis memberikan donasi kepada lembaga - lembaga Rumah Sakit maupun Tenanga Kesehatan. Dimana mereka merupakan garda terdepan merawat pasien Covid-19, terkhusu pada RS Elisabeth Medan.

"Secara khusus kami telah berterimakasih kepada RS Elisabeth Medan, dimana salah satu karyawan kita pernah dirawat di Rumah Sakit ini. Lalu, dari kesaksian karyawan kita yang dirawat di sini, bahwa pelayanan RS Elisabeth Medan sangat baik dan bagus, sehingga kita sangat berterimakasih," ujarnya.

Haslan Damanik menyampaikan dinas yang diberikan kepada RS Elisabeth Medan, yakni prodak dari Enesis Group. Seperti, Amunizer vitamin C 1000mg, Adem Sari Air sejuk, Antis hand sanitizer dan Masker serta lainnya. Jadi Amunizer vitamin C 1000mg yang diberikan ini juga mengandung vitamin C.

"Sehingga vitamin C yang terkandung 1000 mg tersebut dapat menjaga daya tahan tubuh secara intensif. Selain itu, di Amunizer juga terkandung Ekstrak Elderberry, sebagai anti oksidan tinggi," tuturnya.