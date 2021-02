LINK Live Streaming RB Leipzig Vs Liverpool, Rekor The Reds Masih Terlalu Tangguh untuk Klub Jerman

TRIBUN-MEDAN.com - Liverpool akan bertemu RB Leipzig dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions, Selasa (16/2/2021) waktu setempat atau Rabu pukul 03.00 WIB.

Duel RB Leipzig vs Liverpool tak disiarkan langsung SCTV lantaran menyiarkan laga Barcelona vs PSG. Namun laga ini bisa disaksikan via live streaming Vidio.com

Link live streaming RB Leipzig vs Liverpool bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pertemuan antara Liverpool dan RB Leipzig seharusnya digelar di kandang Die Roten Bullen di Red Bull Arena, Jerman.

Akan tetapi, aturan otoritas Jerman yang membatasi pelancong dari Inggris karena COVID-19 membuat laga terpaksa dipindah ke tempat netral, yakni Puskas Arena, Budapest.

Rekor Liverpool menunjukkan mereka terlalu tangguh untuk klub asal Jerman ketika akan berhadapan dengan RB Leipzig di Liga Champions 2020-2021.

Menjelang partai kontra Liverpool, Leipzig memiliki kenangan manis saat melawan klub Liga Inggris di Liga Champions 2019-2020.

Pasukan Julian Nagelsmann menang dengan agregat 4-0 atas Tottenham Hotspur pada babak 16 besar.

Adapun pada musim ini, mereka kembali menyingkirkan tim asal Inggris di Liga Champions, yakni Manchester United.

Leipzig membuat Manchester United gagal melaju ke fase gugur Liga Champions.