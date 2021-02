Rachel Vennya dan Niko Telah Resmi Bercerai, Akan Tetap Berikan Kasih Sayang dan Perhatian Pada Anak

TRIBUN-MEDAN.com- Selebgram Rachel Vennya akhirnya resmi bercerai dengan Niko Al Hakim.

Ibu dua anak ini mengumumkan dirinya telah resmi bercerai melalui Instastory-nya Selasa, (16/2/2021) pagi.

"Dengan berat hari aku & mas Niko berpisah sudah bukan suami istri lagi," tulis Rachel Vennya dikutip Tribunnews.com.

Meski telah bercerai, namun Vennya mengaku bahwa dirinya dan Niko akan tetap berhubungan baik.

Mereka berjanji untuk tetap memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka.

"Cinta yang kita kasih ke anak-anak gak akan berkurang dan semua perhatian masih dan selalu untuk anak-anak," tulis Selebgram 25 tahun ini.

Niko Al Hakim dan Rachel Vennya (Kolase Instagram/Niko Al Hakim/Rachel Vennya)

Rachel mengaku bahwa keputusannya berpisah dengan Niko merupakan hal yang mengecewakan bagi penggemarnya.

Namun ia meminta pengikutnya untuk bisa menerimanya.

"Aku tau ini adalah keputusan yang mengecewakan, but life must goes on, kalau aku dan mas Niko bisa move on, aku harap kalian juga," jelasnya.

Lebih lanjut, Rachel mengatakan bahwa dirinya dan Niko hanya beda status saja dari sebelumnya, mereka kini menjadi teman baik.