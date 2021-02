TRIBUN-MEDAN.com - 7 KUMPULAN LAGU Payung Teduh dengan Chord Gitar Paling Mudah, Cocok untuk Pemula Belajar Main Gitar

Payung Teduh merupakan grup musik bergenre Jazz, Indie yang telah aktif sejak tahun 2007 lalu.

Banyak lagu-lagu yang telah dihasilkan oleh grup musik yang beranggotakan 6 personel ini, seperti Amy, dan Ku Cari Kamu.

Selain itu, banyak juga lagu-lagu Jazz dari Payung Teduh yang bisa dimainkan dengan chord gitar yang mudah sehingga cocok untuk bagi pemula untuk belajar memainkan alat musik gitar.

Berikut ini, kumpulan lagu-lagu dari Payung Teduh dengan chord gitar paling mudah, yang cocok untuk gitaris pemula.

1. Untuk Wanita yang Sedang Dalam Pelukan

Intro] : C.. F.. Dm.. G..

C.. F.. Dm.. G..

C F

tak terasa gelap pun jatuh

Dm

diujung malam

G

menuju pagi yang dingin

C

hanya ada sedikit

F

bintang malam ini

Dm

mungkin karena kau

G

sedang cantik cantiknya

Interlude : C.. F.. Dm.. G..

C.. F.. Dm.. G..

C.. F.. Dm.. G..

C F

lalu mataku merasa malu

Dm

semakin dalam

G

ia malu kali ini

C F

kadang juga ia takut

Dm G

tatkala harus berpapasan

Em

ditengah pelariannya