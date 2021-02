Potret Cantiknya Danie Bareng Fiki Naki, Cocok Pengganti Dayana yang Ramai-ramai Di-unfollow Netizen

TRIBUN-MEDAN.COM - Akun Instagram Danie Groves diserbu netizen Indonesia setelah viral di Youtube Fiki Naki. Bahkan Danie Groves dianggap cocok pengganti Dayana, wanita Kazakhstan yang baru saja ramai-ramai di-unfollow netizen Indonesia.

Dari profil Instagram Danie Groves @danie_groves, cewek Thailand itu kerap memajang foto-foto cantik yang memukau.

Tidak heran jika akun Instagram Danie Groves dibanjiri komentar cowok-cowok Indonesia yang menulis rasa kagumnya.

Seperti postingan terbaru Danie Groves yang diunggah 13 Februari 2021, netizen Indonesia memenuhi kolom komentar dengan tulisan beragam.

'Say hello to Indonesia bar bar country' tulis akun @adhydaeng.me.

'Salam dri Kupang' komentar @putralassy

'Hai Danie im from indonesia' tulis akun @faist.__.

'Saya lihat, di sukai oleh fiki dan postingan dayana yang terahir tidak di sukai oleh fiki. Pasukan bingung ndan !' komentar akun @Junasteeven.

'Fenomena Thailand skrng , fenomena Kazakhstan udh basi' tulis akun @ratansyah_rl.

Profil akun Instagram Danie Groves viral di Youtube Fiki Naki (Suryamalang.com/kolase Instagram @danie_groves)

Sosok Danie Groves viral lantaran jujur mengaku suka dengan Fiki Naki. Dalam sebuah live di Youtube Fiki Naki, Dani secara langsung mengatakan bahwa Fiki adalah laki-laki yang lucu.