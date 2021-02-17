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SEDANG BERLANGSUNG RB Leipzig Vs Liverpool, Tak Live SCTV, Tonton Di Sini Live Streaming Gratis
Sedang berlangsung saat ini live streaming babak 16 besar Liga Champions leg pertama duel antara RB Leipzig vs Liverpool
TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming babak 16 besar Liga Champions leg pertama duel antara RB Leipzig vs Liverpool, Rabu (17/2/2021).
Liverpool akan berstatus sebagai tim tamu kala bertanding melawan RB Leipzig di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (17/2/2021) pukul 03.00 WIB.
Duel yang mempertemukan RB Leipzig vs Liverpool akan dilangsungkan di Puskas Arena, Budapest, Hongaria.
Laga ini tak disiarkan SCTV. Pasalnya SCTV menyiarkan laga Barcelona vs PSG pukul 03.00 WIB.
Namun laga ini bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP anda. Link streaming Barcelona vs PSG bisa diakses di bagian akhir artikel ini. (Cek langsung ke bawah)
Laga melawan RB Leipzig secara khusus akan menjadi ujian tersendiri bagi kiper Liverpool, Alisson Becker.
Alisson harus bisa menghadapi tekanan tak mudah setelah melakukan blunder dalam dua laga terakhirnya bersama Liverpool.
Pemain sekelas Alisson memang secara mengejutkan tampil dibawah performa terbaiknya bersama Liverpool dalam dua laga terakhir Liverpool.
Beberapa blunder fatal yang dilakukan Alisson membuat Liverpool harus menelan kekalahan.
Momen blunder Alisson terjadi ketika Liverpool tumbang di tangan Manchester City dan Leicester City.
Sedang Berlangsung RB Leipzig vs Liverpool
Link Streaming Gratis RB Leipzig vs Liverpool
Live Streaming RB Leipzig Vs Liverpool Vidio.com
LINK Live Streaming RB Leipzig Vs Liverpool
Live Streaming RB Leipzig Vs Liverpool
RB Leipzig vs Liverpool
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