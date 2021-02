New Pajero Sport Mengaspal di Medan, Ditawarkan Mulai Rp 528 Juta

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - New Pajero Sport kini sudah mengasapal di Kota Medan, Kamis (18/2/2021).

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menawarkan harga mulai dari Rp 528 juta untuk mobil terbaru ini.

Head of Sales & Dealer Management Region 3 PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ilham Iranda S mengatakan meski bisnis otomotif turut terdampak pandemi Covid-19, namun kini penjualan mobil sudah mengalami perbaikan.

Tahun ini pihaknya menargetkan penjualan 75 unit Pajero per bulan khusus di wilayah Sumut.

"Khusus untuk Pajero pada saat pandemi ini kita jual 65 unit per bulan di Sumut, sedangkan sebelum pandemi 95 unit per bulan. Tahun 2021 ini kita targetkan dan kita optimis bisa menjual 75 unit per bulan," katanya pada saat press conference peluncuran New Pajero Sport di Medan secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Dikatakannya selama pandemi ini secara total market keseluruhan brand mobil di Sumut memang mengalami penurunan.

Data perbandingan pertumbuhan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, pertumbuhannya kurang lebih minus 40 persen.

"Namun, Alhamdulillah di Mitshubishi kita di bawah itu. Kita memang turun, tapi di angka sekitar 26 persen. Untuk Pajero Sport penurunan kurang lebih 30 persen bila dibandingkan 2020 dan 2019," ungkapnya.

Meski begitu, market share Pajero Sport untuk wilayah Sumut masih masih 45 persen. Untuk unit mobil lain dari Mitsubishi juga masih menjadi market leader seperti L300 bahkan di atas 80 persen, Triton di atas 60 persen, dan Xpander hampir 30 persen.

Dalam menyambut New Pajero Sport juga akan digelar pameran di Centre Point Mall Medan mulai 18 hingga 21 Februari 2021.