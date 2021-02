Pengusaha Ini Beli Benda Kesayangan Rian D'Masiv Seharga Rp 200 Juta, Hasilnya Disumbangkan ke Sini

TRIBUN-MEDAN.com- Demi mencari sumber dana untuk membantu korban bencana alam, Rian D'Masiv melelang salah benda kesayangnnya berupa gitar merk Gretsch Country Gentelmen 6122 tahun pembuatan 1966.

Gitar yang juga dipakai oleh musisi dunia seperti gitaris U2 The Edge, personil The Beatles George Harrison, John Squire dari Stone Roses hingga Lou Reed The Velvet Underground ini disebut Rian ikut melahirkan sejumlah hits D’MASIV.

Dalam kegiatan lelang gitar pada 13 Februari 2021 melalui akun Instagram @rianekkypradipta, ternyata mendapat atensi besar dari rekan-rekan artis, pengusaha, dan netizen.

Suasana peluncuran Album band D'MASIV, 'D'MASIV' di Pisa Kafe, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016). (Ist)

Awalnya, harga lelang gitar dibuka sebesar Rp 100 juta.

Perlahan, harga terus menanjak.

Pembawa acara Raffi Ahmad pun ikut menawar seharga Rp 150 juta yang kemudian disusul akun @chandratauphann di angka Rp 180 juta dan menjadi Rp 199 juta hasil penawaran dari pengusaha muda Basuki Surodjo.

"Barang yang akan dilelang merupakan gitar bersejarah milik Rian yang ternyata telah menghasilkan banyak karya hits D'masiv. Saya turut bangga, karena masih ada inisiatif kebaikan dari seorang musisi nasional untuk membantu saudara sebangsa yang sedang sangat membutuhkan bantuan," ujar Basuki Surodjo selaku CEO Airmas Group.

Bantuan yang diberikan ini adalah hasil dari kemenangannya atas lelang gitar yang di miliki Rian D’masiv, dengan harga sebesar Rp.200.000.000. Gitar yang di lelang bermerk Gretsch Country Gentlemen 6122 tahun pembuatan 1966.

Vokalis d'Masiv, Rian Eka Pradipta, berbincang-bincang di sela latihan di Musica Studios, Jakarta, Senin (18/2/2013), menjelang penampilan mereka pada hari kedua Java Jazz Festival 2013, Sabtu (2/3/2012). (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

"Dari segi nilai prestis gitar tersebut memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain banyak dipakai oleh musisi besar dunia seperti George Harrison dan The Edge yang saya juga merupakan penggemar mereka, gitar ini menghasilkan lagu-lagu D'masiv yang booming di Indonesia. Tapi yang terpenting adalah ini demi berbuat baik," tambahnya.