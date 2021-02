AC Milan Vs Inter Milan - Rematch Si Ular Besar Hadapi Alien, Perebutan Tahta Liga Italia

JAM TAYANG Live Streaming Derby Della Madonnina AC Milan vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Duel Derby della Madonnina AC Milan vs Inter Milan bakal tersaji pada pekan ke-23 kompetisi teratas Liga Italia, Serie A.

Laga AC Milan vs Inter Milan lanjutan pekan ke-23 Liga Italia Serie A 2020-2021 akan dilangsungkan di Stadion San Siro, Minggu (21/2/2021) malam WIB.

Selain berebut posisi puncak klasemen Liga Italia, Derby della Madonnina pada akhir pekan ini juga akan menjadi ajang rematch Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku.

Dua bomber tajam itu terlibat perselisihan ketika Inter Milan dan AC Milan bentrok pada perempat final Coppa Italia, akhir Januari lalu.

Duel Ibrahimovic vs Lukaku itu kemudian diabadikan dalam sebuah mural di dekat Stadion San Siro dengan kalimat "Face to face, heart to heart".

Kini, duel Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku jilid II berpotensi kembali terjadi laga AC Milan vs Inter Milan akhir pekan ini.

Ibrahimovic yang sudah mencetak 14 gol dari 12 penampilan di Serie A diprediksi akan kembali memimpin lini serang AC Milan.

Sementara itu, Lukaku yang mengoleksi 16 gol dari 21 laga bakal menjadi ujung tombak Il Biscione alias Si Ular Besar, julukan Inter Milan.

Eks pelatih Inter Milan, Andrea Stramaccioni, menyebut duel Ibrahimovic vs Lukaku kali ini akan menjadi pertarungan dua raksasa.

Lukaku saat berseteru dengan Ibrahimovic di ajang Coppa Italia duel Inter Milan vs AC Milan (Twitter ROute1Futbol)

"Pertarungan dua titan (raksasa).Pada momen ini, mereka adalah dua simbol Milan dan Inter yang tak terbantahkan. Pada laga terakhir, pemenangnya adalah Lukaku," kata Stramaccioni dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Jumat (19/2/2021).