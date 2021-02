Arab Saudi Turun Salju, Unta Ini Kebingungan Terjebak dalam Dinginnya Badai

TRIBUN-MEDAN.COM - Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah unta tengah terjebak dalam badai salju di Arab Saudi saat musim dingin viral di media sosial pada Kamis (18/2/2021).

Adapun musim dingin mulai menyelimuti sebagian besar negara di Timur Tengah, dari Arab Saudi, Suriah, Libya, hingga Lebanon.

Cuplikan video tersebut diunggah oleh akun Twitter Joyce Karam, @Joyce_Karam.

"Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia.

These camels...look so confused," tulis Karam dalam twitnya.

Hingga Jumat (19/2/2021) sore, twit tersebut telah diretwit sebanyak 8.700 kali dan disukai lebih dari 16.500 oleh pengguna Twitter lainnya.

Dilansir dari Newsweek, (18/2/2021), rekaman video itu menunjukkan beberapa unta yang tidak biasa diterpa hujan salju sedang meringkuk diam.

Lokasi ditemukannya unta tersebut berada di luar kota Tabuk, Arab Saudi.

Berdasarkan laporan dari seorang turis yang datang dari Uni Emirat Arab, ia datang untuk menyaksikan hujan salju di Tabuk.