Amanda Manopo Mengaku Lemas & Takut Cemas Usai Diancam :Berat Sekali Harus Melakukan Hal Seperti Ini

Amanda Manopo Tiba-tiba Mengaku Lemas dan Cemas Usai Diancam : Berat Sekali Harus Melakukan Hal Seperti Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Amanda Manopo mengaku lelah, cemas, dan takut usai diancam.

Hal tersebut diungkapkan Amanda Manopo di Insta Story-nya, Minggu (21/2/2021) dini hari.

Dalam postingannya, Amanda Manopo mengatakan sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang.

Dia menyebut orang yang mengancamnya sudah tidak punya hubungan status.

Instastori IG Amanda Manopo (instagram)

"Dimana sudah tidak punya hubungan status. Dan hari ini di ancam yang membuat sikis dan hati menjadi sakit," tulis Amanda Manopo, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Meski demikian, Amanda Manopo tetap mempersilahkan sosok tersebut untuk mengupload apapun yang ia sukai dan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana.

Namun Amanda Manopo berharap, orang tersebut tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan namanya lagi.

"Can you just stop it?," tulis Amanda Manopo disertai emoji menangis.

Berikut isi postingan Amanda Manopo selengkapnya: