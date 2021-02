HEBAT, Via Vallen Dipercaya Menyanyikan Soundtrack Sebuah Film ‘Raya and The Last Dragon’

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama pedangdut Via Vallen sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia.

Wanita berusia 29 tahun itu telah berkarier di dunia musik sejak remaja.

Nama Via Vallen pun semakin melejit setelah menyanyikan lagu ‘Sayang’.

Kini, Via Vallen kembali membawa kabar baik bagi pada pemggemarnya.

Kabar baik tersebut ia bagikan lewat Instagram pribadinya @viavallen, pada Sabtu (20/2/2021).

Via Vallen mengatakan bahwa kini ia telah berkolaborasi dengan Disney Indonesia untuk menyanyikan soundtrack sebuah film ‘Raya and the Last Dragon’.

Diketahui, lagu yang akan Via Vallen nyanyikan nantinya berjudul ‘Kita Bisa’.

“Seneng banget akhirnya bisa ngumumin kolaborasi aku dengan @disneyindonesia untuk original soundtrack Disney’s “Raya and the Last Dragon” yang berjudul "Kita Bisa"!,” tulisnya dikutip Grid.ID.

Kabar baik itu pun disambut dengan suka cita oleh penyanyi kelahiran Surabaya tersebut.