DULU Juara Festival Film, Lydia Kandau Kini Bahagia, Kabar Putri Nana Mirdad Bikin Ramai Medsos

TRIBUN-MEDAN.com - Lydia Kandau begitu nama artis senior yang kerap meraih piala di ajang Festival Film Indonesia ini.

Ibunda Nana Mirdad dan Naysila Mirdad ini sedang berbahagia karena baru merayakan ulang tahunnya yang ke-58, Minggu (21/2/2021).

UNGGAHAN Nana Mirdad kali ini menjadi ramai di media sosial.

Sang Bunda, artis kenamaan yang punya hubungan darah Manado-Belanda ini berulang tahun.

Nana Mirdad tak luput memberi ucapan selamat dan doa di pertambahan usia sang ibunda.

Selain itu, kakak Naysila Mirdad ini juga mengungkap harapan di usianya ke-58 kelak.

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @nanamirdad_, yang dibagikan tepat sang ibunda ultah.

Tampak dari postingannya, Nana mengabadikan sebuah foto bersama Lydia Kandou.

Keduanya kompak menghadap ke arah kamera seraya memancarkan senyuman manisnya.

Menyertakan unggahan tersebut, wanita 35 tahun ini memberi ucapan selamat serta doa untuk sang ibunda.

Nana Mirdad juga membeberkan harapan di usianya ke-58 kelak yang ingin seperti Lydia Kandou.

"Foto sama wanita cantik yang super baik hati yang hari ini ulang tahun yang ke 58 tahun...

Liat kan cantiknya seperti apa?

Disaat aku usia 58 tahun nanti aku pengen terlihat seperti mama...

Doa yang terbaik, umur yang panjang, kebahagiaan, keselamatan, berkat yang ngga ada habis2nya untuk mama

You know I love you, ma. Happy birthday!" tulis Nana Mirdad.

Nana Mirdad juga membubuhkan tagar yang menjadikan sang ibunda sebagai role modelnya.

Tak hanya itu, ibu dua anak ini juga memuji Lydia Kandou sebagai forever first lady.

"#rolemodel #birthdaygirl #happybirthday #iloveyou #bestwishes #forevermyfirstlady," tulisnya.

Sontak postingan tersebut langsung tuai ucapan selamat dari rekan artis dan warganet lainnya.

Ada pula yang menyebut Nana Mirdad mirip dengan sang ibunda.

@ari_lasso: HBD Tante Lidya ... Panjang Umur sehat selalu

@tetti_hariani: Hbd Lydia Kandou...artis idola ku...you very2 beautiful..

@dewi.ardiansyah.9693: Happy birthday pnjg umur sukses sht slu kak .... bintang idola ku

@sriyunimelisa: sama2 cantikk

@arizona_sylvania_sitorus: Mirip bgt...

@elenaesmaeil15: Look like

@rahmat.gumilar11: Kok mirip ya ???

Nana Mirdad Tanpa Ragu Bongkar Penampilan Lamanya saat Masih Gemuk

Seperti yang kita tahu, Nana Mirdad memang mempunyai tubuh yang membuat siapapun yang melihatnya menjadi iri.

Namun, Nana Mirdad tak mendapatkan tubuh idealnya tersebut dengan cara instan.

Ya, Nana Mirdad sering mengunggah foto maupun video dirinya yang tengah melakukan yoga atau olahraga lainnya.

Sehingga kini ia mendapatkan tubuh yang langsing dan seksi.

Bukannya menyembunyikan rapat soal kelebihan berat badannya, Nana Mirdad justru bangga memamerkan tubuh gemuknya di masa lalu kepada warganet dan bikin tercengang.

Istri Andew White ini justru mengaku mencintai dirinya meski pernah bertubuh gemuk.

Foto lawasnya saat gemuk diunggah Nana Mirdad dalam akun Instagram pribadinya @nanamirdad_ pada Jumat (16/11).

Saat itu, seorang warganet menanyakan kepada putri mantan pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tersebut pertanyaan berikut, "Pernah gendut gak?".

Tak diduga, Nana Mirdad justru memosting foto lawasnya tersebut.

Terlihat pipi tembam Nana Mirdad serta bagian leher dan bahu yang cukup besar.

"I loved myself back then and I love myself today. What's changed is a lifestyle preference. Love yourself, people!," ungkap Nana Mirdad.

Melansir dari artikel NOVA.id sebelumnya, Nana Mirdad pernah menuturkan gaya hidup sehat yang kini dilakoninya.

"Cuma roti dan nasi merah. Aku lebih banyak makan sayuran dan dagingnya saja. Aku banyakin lauk kurangin nasi," terangnya.

Nana juga menjalani olahraga lari rutin sebanyak 4-5 kali seminggu.

Menetap di Bali, Nana Mirdad kerap membagikan gaya hidup sehatnya melalui Instagram.

Berkat gaya hidupnya yang sehat, Nana Mirdad kini tidak hanya sehat dan bugar tetapi juga miliki tubuh ideal.

Wajahnya juga tampak lebih berseri dan awet muda loh.

