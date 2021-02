Sambut Cap Go Meh, Hotel di Medan Beri Penawaran Menarik

Suasana buffet di JW Marriott Medan beberapa waktu lalu. Hotel-hotel di mulai menawarkan promo menarik bagi masyarakat Kota Medan untuk perayaan Cap Go Meh tahun ini.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hotel-hotel mulai menawarkan promo menarik bagi masyarakat Kota Medan pada perayaan Cap Go Meh tahun ini. Cap Go Meh adalah hari terakhir masa perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan pada hari ke-15 dan hari terakhir masa perayaan Tahun Baru Imlek. Tahun ini Cap Go Meh akan jatuh pada 26 Februari mendatang.

Public Relation Manager Hotel Santika Medan Herry Wahyudi mengatakan, pada perayaan Cap Go Meh tahun ini, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan menawarkan promo kamar sembari menikmati steamboat gratis.

"Untuk Cap Go Meh, Santika memberikan promo khusus menginap dengan harga mulai Rp 550.000. Dengan promo bisa menikmati steamboat gratis untuk tamu yang menginap di kamar deluxe," katanya kepada Tribun Medan, Senin (22/2,2021).

Baca juga: Daftar Artis Ibu Kota Jadi Korban Banjir Jakarta, Ada yang Memilih Nginap di Hotel, Tunggu Air Surut

Ia mengatakan, promo ini ditargetkan untuk keluarga yang mau menghabiskan waktu bersama pada momen Cap Go Meh. Sedangkan untuk promo buffet tidak diselenggarakan tahun ini.

"Sementara tahun ini tidak ada promo buffet. Kalau kecenderungannya kami melihat antusiasme masyarakat sudah mulai meningkat untuk promo seperti ini khususnya segmentasi tamu yang keluarga. Apalagi sekarang banyak promo menarik yang ditawarkan," kata Herry.

Pihaknya tetap memperketat protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Beberapa waktu lalu hotel yang berlokasi di Jalan Kapten Muslim ini juga susah lulus sertifikasi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Hotel Santika Premiere Dyandra Medan sudah lulus seritifkasi CHSE dengan skor 100 yang sudah dilaksanakan sekitar pertengahan November 2020 oleh Kemenparekraf. Tentunya kami terus memperketat protokol kesehatan di masa new normal ini," pungkasnya.

Sedangkan JW Marriott Medan memberikan promo untuk buffet pada momen Cap Go Meh tahun ini. Marketing Communication Executive JW Marriott Medan Elfrida Yanti mengatakan pihaknya juga memberikan diskon untuk pembelian paket ini lebih awal (early bird)

"Untuk Cap Go Meh Buffet kita tawarkan di harga Rp 368.000 nett per orang. Khusus untuk early bird ada diskon 20 persen dan akan mendapatkan free yee shang dan nian gao dengan minimal reservasi empat orang," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya menargetkan promo ini untuk keluarga. Pembelian paket Cap Go Meh Buffet ini tidak ada jumlah minimalnya.

"Imlek kemarin juga banyak peminatnya dan didominasi keluarga. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi ya," katanya.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, pihaknya juga akan tetap melakukan protokol kesehatan. Di mana makanan di area buffet akan dilindungi dengan sneeze guard.

"Makanan akan diambilkan oleh chef, tamu juga akan tetap ada jaga jarak, pengukuran suhu tubuh juga sudah dilaksanakan saat tamu akan masuk ke area hotel, dan tentunya wajib mengenakan masker," pungkasnya.