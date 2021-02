Lazio Vs Muenchen - Jangan Harap Lewandowski Bergerak Bebas, Le Aquile Punya Senjata Ampuh

(POOL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - Lazio akan bentrok dengan juara bertahan Bayern Muenchen di babak 16 besar Liga Champions, Selasa (23/2/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari nanti.

Laga Lazio vs Bayern Muenchen bakal digelar di Stadion Olimpico pukul 03.00 WIB. Duel in tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan duel Atletico Madrid vs Chelsea.

Penyerang Lazio, Ciro Immobile, mengatakan bahwa timnya memiliki senjata untuk meredam bomber ganas Bayern Muenchen, Robert Lewandowski.

Menjamu sang juara Liga Champions artinya Lazio akan menghadapi salah satu striker top Eropa, Robert Lewandowski.

Pada kompetisi antarklub elite Benua Biru musim ini, ujung tombak Bayern Muenchen itu sudah mencetak tiga gol dari empat penampilan.

Total, sejauh ini Lewandowski sudah menjaringkan 31 gol dari 30 laga bersama Bayern Muenchen di semua kompetisi. Ketajaman Robert Lewandowski bakal menjadi ancaman terbesar bagi lini belakang Lazio.

Meski demikian, Ciro Immobile menyebut Le Aquile punya sosok yang siap mematikan gerak Lewandowski.

Pemain yang dimaksud Immobile adalah bek tengah utama Lazio, Francesco Acerbi.

"Francesco adalah salah satu bek terkuat saat ini. Dia sudah menghentikannya bersama timnas Italia ketika melawan Polandia di UEFA Nations League," tutur Immobile, dikutip dari Football Italia.

Ciro Immobile yang musim lalu sukses menyabet trofi Sepatu Emas Eropa berkat 36 di Serie A menambahkan, ia sangat menghormati Robert Lewandowski.

"Saya sangat menghormati juara besar seperti Lewandowski dan Cristiano Ronaldo," kata penyerang berusia 31 tahun tersebut.

"Berada di dekat mereka membuat saya bangga. Saya merasa dihargai atas banyak pengorbanan yang telah saya lakukan dalam karier saya," tandasnya.

Adapun, leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 akan menjadi pertemuan pertama Lazio dan Bayern Muenchen di pentas Eropa.

Lazio melaju ke babak 16 besar Liga Champions sebagai runner-up Grup F. Sementara, Bayern Muenchen merupakan juara Grup A.

