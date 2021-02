LINK Live Streaming Monchengaldbach Vs Man City, Guardiola Pasang Strategi Ala Liga Inggris

Pelatih Man City, Pep Guardiola. Jadwal Derbi Manchester antara Man United vs Man City.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel Monchengaldbach vs Manchester City dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (25/2/2021) dini hari nanti.

Laga Moenchengladbach vs Man City digelar di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Rabu (24/2/2021) atau Kamis dini hari pukul 03.00 WIB.

Duel ini tak disiarkan SCTV, lantaran menyayangkan laga Atalanta vs Real Madrid.

Pertandingan Monchengaldbach vs Man City bisa disaksikan via live streaming di TV Online Vidio.com. Link live streaming Monchengaldbach vs Man City bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Manchester City tidak akan memakai strategi berbeda di Liga Champions. The Citizens bakal tetap menggunakan pendekatan yang membuat mereka tak terkalahkan di kompetisi domestik Inggris.

Manchester City akan menghadapi Borussia Moenchengladbach pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Man City kebagian sebagai tim tamu lebih dulu dan laga seharusnya digelar di Borussia-Park, Jerman, Markas Moenchengladbach.

Namun, karena Jerman sedang memberlakukan pembatasan wilayah terkait Covid-19, khususnya untuk siapa pun yang berasal dari Inggris, maka pertandingan digelar di tempat netral. Hal tersebut bisa menguntungkan The Citizens.

Ditambah lagi mereka sedang dalam tren positif. Dalam 25 pertandingan sebelumnya di kompetisi lokal Inggris, Ederson Moraes dkk tidak merasakan kekalahan sama sekali.

Detailnya, Manchester Biru meraih 22 kemenangan dan tiga pertandingan sisanya berakhir imbang.