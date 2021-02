Prediksi Monchengaldbach Vs Manchester City, Di Atas Ketas Citizens Gampang Lolos Perempat Final

Raheem Sterling berselebrasi seusai mencetak gol pada laga Southampton vs Manchester City di St Marys Stadium, 19 Desemeber 2020.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk bisa menapak ke babak perempat final kala menghadapi Monchengaldbach di ajang Liga Champions

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Monchengladbach vs Manchester City akan terhampar di Stadion Puskas Arena, Hungaria, Kamis (25/2/2021) pukul 03.00 WIB.

Laga ini tak disiarkan SCTV lantaran menayangkan laga Atalanta vs Real Madrid. Duel Monchengaldbach vs Man City bisa disaksikan via live streaming di TV Online Vidio.com.

Di atas kertas jelas Manchester City lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan di leg pertama kali ini.

Bagaimana tidak, Manchester City tengah memiliki tren permainan yang menawan di ajang Liga Inggris.

Di bawah kendali Pep Guardiola, The Citizens mampu membukukan 18 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini.

Torehan ini jelas menjadi modal berharga bagi armada tempur Pep Guardiola itu untuk memastikan kemenangan timnya kala bersua Monchengladbach.

Di sisi lain, The Citizens memiliki catatan apik ketia bersua dengan tim besutan marco Rose itu.

Tepatnya dalam enam pertemuan terakhir, Manchester City mampu membukukan tiga kemenangan, sekali kalah dan dua kali imbang.

Statistik tersebut menegaskan dominasi yang dimiliki klub Liga Inggris itu atas Marcus Thuram cs.