Ayya Renita Sering Dinyinyirin Netizen Gegara Lebih Suka Kenakan Pakaian yang Terbuka : Gerah

Ayya Renita Sering Dinyinyirin Netizen Gegara Lebih Suka Pakai Baju yang Terbuka : Gerah

TRIBUN-MEDAN.com- Ayya Renita pun sering dikritik karena penampilannya yang selalu terbuka berbeda dengan Miss Kiki, perannya di sinetron Ikatan Cinta.

Gaya berpakaian Ayya Renita aslinya dikenal fashionable dan stylish.

Ayya Renita dikenal sebagai salah seorang artis dengan penampilan modis.

Hanya saja, tak semuanya senang dengan apa yang dilakukan dan dipakai Ayya Renita.

Nyatanya, Miss Kiki dalam sinetron Ikatan Cinta, belum lama ini menuai kritikan terkait gaya busana yang ia kenakan.

Penampilan Ayya Renita (instagram)

Hal ini terungkap dalam salah satu postingan terbaru Ayya Renita.

Tapi dengan tegas, Ayya Renita sepertinya tidak gentar dengan nyinyiran tersebut.

unggahan Ayya Renita (instagram)

Ia justru lebih percaya diri dengan apa yang yang sudah ia putuskan dalam menjalani kehidupannya.

"Don’t compare me to anyone.. Me is Me, Ayya is Ayya, Me not You, Me not Her ..," ungkapnya.