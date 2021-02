JADWAL Liga Europa Malam Ini, AC Milan Vs Red Star, Arsenal Vs Benfica dan MU Vs Sociedad Live SCTV

Duel Red Star vs AC Milan pada leg pertama 32 besar Liga Europa di Stadion Rajko Mitic, Serbia, Jumat (19/2/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Eropa babak 32 besar leg kedua malam ini akan tersaji duel, AC Milan vs Red Star Belgrade, Arsenal vs Benfica, Manchester United vs Real Sociedad.

Laga Arsenal dan Manchester United bisa disaksikan melalui channel SCTV, sementara AC Milan live streaming lewat Vidio.com.

Laga Arsenal vs Benfica disiarkan langsung SCTV pukul 01.00 WIB dan Manchester United vs Real Sociedad pukul 03.00 WIB.

Jelang laga AC Milan vs Red Star Belgrade, Rafael Leao menegaskan bahwa AC Milan tidak melemah usai digebuk 0-3 oleh Inter Milan pada laga Derby della Madonnina, Minggu (21/2/2021).

Setelah menyerah tiga gol tanpa balas dari Inter pada laga derbi, selanjutnya AC Milan akan menghadapi Red Star Belgrade pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021.

Laga AC Milan vs Red Star Belgrade bakal dilangsungkan di Stadion San Siro pada Kamis (25/2/2021) malam waktu setempat atau Jumat (26/2/2021) dini hari WIB.

I Rossoneri, julukan AC Milan, wajib bangkit ketika bersua Red Star.

Sebab, situasi armada Stefano Pioli itu belum aman.

Pada leg pertama di kandang Red Star, AC Milan bermain imbang 2-2.

Rafael Leao yang tampil sebagai pemain pengganti pada leg pertama mengatakan bahwa kali ini AC Milan memburu kemenangan ketika menjamu Crvena Zvezda, nama lain Red Star Belgrade.