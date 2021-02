Pelantikan PC MBI Kota Medan, Hasustan Kosim: Program Kerja Ekonomi Dapat Menyentuh Umat

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Pengurus Cabang Majelis Budhayana Indonesia (MBI) Kota Medan masa bakti 2020-2023 dilantik oleh Ketua PD Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sumatera Utara UP. Ir.Eddy Sujono, SE,MM, di Sailendra Auditorium lt.3 Vihara Borobudur, Jl Imam Bonjol No.21 Medan pada hari Minggu (21/2/2021).

Musyawarah Cabang VI PC MBI kota Medan pada 13 Desember 2020 mempercayakan kepada Upa. Hasutan Kosim, SH, M.Pd sebagai Ketua PC MBI Kota Medan untuk masa bakti 2020-2023. Dalam sambutannya, “MBI pada hakikatnya merupakan komunitas umat awam yang membantu menerjemahkan kebijakan Sangha Agung Indonesia (Sagin) dalam hal mendukung perkembangan agama Buddha di Indonesia.”

Acara pelantikan yang dihadiri Pengurus Daerah MBI dan Pengurus Cabang MBI dari berbagai kota dan Kabupaten baik secara offline maupun online diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Webinar Nasional Buddhayana Value (Nilai-nilai Buddhayana). “Buddhayana Value harus menjadi ciri khas dari Insan Buddhayana” ucap Khoswandi selaku ketua panitia dalam press release-nya.

Dalam sambutan sebagai ketua umum terpilih menyampaikan pentingnya pelayanan Dharmaduta, profilisasi Pandita, Kolaborasi dan Penguatan UMKM untuk meningkatkan Ekonomi Buddhis berlandaskan Buddha Dharma. Selain itu turut mendukung kegiatan lintas agama sebagai wujud praktek buddhis yang non sektarian, inklusif, pruralis. universalis dan berkeyakinan kepada Dharmakaya.

Selanjutnya, Maha Thera Bhikkhu Thanavaro selaku Wakil Ketua Umum Sangha Agung Indonesia melakukan pemberkahan kepada seluruh pengurus yang dilantik, diiringi pembacaan parita-paritta suci yang dibacakan oleh para bhikkhu sangha.

UP. Ir. Eddy Suyono, SE., MM selaku Ketua PD MBI Sumut, dalam sambutannya berharap PC MBI Kota Medan dapat membina umat, membina hubungan yang harmonis dan berkolaborasi dengan Yayasan dan Vihara di Kota Medan.

Penyelenggara Bimas Buddha Kota Medan Rames Khumar, S.Ag, M.Pd menyambut baik terpilihnya Hasustan Kosim dan pelaksanaan pelantikan yang juga mengedepankan protokol kesehatan dan 5M. Beliau mengajak pengurus MBI dan Vihara dapat bersinergi dalam pendataan Vihara dan umat yang baik.

Turut hadir para anggota Sangha Agung Indonesia seperti Dewan Uppajaya dan Accariya Sangha Agung Indonesia Y.M. Bhiksu Nyanaprathama Mahasthavira, Wakil Ketua Umum Sangha Agung Indonesia Y.M. Bhikkhu Thanavaro Mahathera, Sekretaris Wilayah Sangha Agung Indonesia Sumut – Aceh Y.M. Bhikkhu Thitavamso Thera, Y.M. Bhikkhu Pannasami Thera, Y.M. Bhikkhu Candasilo Thera, Y.M. Bhikkhu Aggacitto Thera, Y.M. Bhikkhu Dhammaguno, Y.M. Bhikkhu Viriyadhammo, Y.M. Bhikkhu Abhayaviro, Y.M. Bhikkhu Dhirapunno, Y.M. Bhikkhu Adicca, Y.M. Bhikkhu Kusalacitto beserta para Samanera.

Ketua DPRD Medan Hasyim, SE, Dewan Penasehat Pengurus Pusat Majelis Buddhayana Indonesia Maha Upasaka Phoa Krishnaputra, Ketua Sekber Yabuddhi Provinsi Sumatera Utara, Upa. Ony Hindra Kusuma, Ketua Pengurus Daerah MBI Provinsi Sumatera Utara UP. Ir. Eddy Sujono Setiawan, SE., MM, Ketua PC MBI Kab. Deli Serdang, UP. Sukhayana, Ketua PC MBI Kota Tebingtinggi UP. Eddy Wijaya, Ketua PC MBI Kota Pematangsiantar Upa. Tjonggah Ika, Ketua PC MBI Kab. Batubara Upa. Djohan Tandjung, Ketua PC MBI Kab. Langkat - Kota Binjai UP. Jamaluddin, Ketua PC MBI Kab. Tapanuli Utara Upi. Bong On Nah, Ketua PD WBI Sumut Upi. Lina Selamat, Sekretaris Provinsi Sekber PMVBI Sumut Upi. Agustina Julia, Ketua PC Siddhi Kota Medan Upa. Surya Minata, Pengurus Vihara Borobudur, Vihara Maha Manggala, Vihara Loka Shanti, Vihara Asoka, Vihara Bodhi Gaya Medan, Vihara Metta Jaya, Vihara Widya Loka, Cetiya Atmavichara juga turut hadir memeriahkan acara offline yang diikuti dengan protokol kesehatan.

“Jangan berhenti bersinergy, jangan berhenti Berinovasi dan jangan berhenti Berkoloborasi di dalam melestarikan dan mengembangkan Buddha Dharma di Bumi Pertiwi ini.” Tutup Hasustan Kosim selaku Ketua PC MBI Medan terpilih.