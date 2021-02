JELANG AS Roma Vs AC Milan, Rossoneri Butuh Mesin Pelumas Agar Taji Lagi, Live RCTI

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang AS Roma vs AC Milan giornata 24 Liga Italia, kondisi sulit tengah menyelimuti kubu Rossoneri.

AC Milan perlu dipanaskan kembali mentalnya. Jika diibaratkan sebuah mesin, kondisi mereka saat ini sangat membutuhkan pelumas untuk kembali beroperasi seperti sedia kala.

Big match Liga Italia antara AS Roma vs AC Milan akan berlangsung di Stadion Olimpico, Senin (1/3/2021) pukul 02.45 WIB.

Duel AS Roma vs AC Milan disiarkan langsung RCTI dan bisa juga disaksikan via live streaming RCTI+.

Sebagaimana yang diketahui, Rossoneri dalam kondisi sulit usai tak pernah menang dalam empat laga beruntunnya.

Tercatat, anak asuh Stefano Pioli itu membukukan dua kekalahan dan dua hasil imbang.

Kondisi ini sangat berpengaruh pada sepak terjang mereka di Liga Italia musim ini.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan ke-24, Peluang Inter Milan Menjauh dari Kejaran, AC Milan Hadapi AS Roma

Sempat memimpin klasemen Serie A hingga pekan 22, namun deretan tren negatif membuat anak asuh Stefano Pioli itu kini melorot ke tangga dua.

Rossoneri kini membukukan 49 poin, selisih empat angka dari sang pemuncak klasemen sementara, Inter Milan.

Tak hanya sisi permainan mereka yang nge-drop, namun lini penyerangan yang juga berkendala.