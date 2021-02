Rizky Billar Jadi Bintang Tamu di Acara YouTube, Boy William Beri Peringatan ke Lesti karena Hal Ini

Berkali-kali Boy William berusaha meyakinkan pria asal Medan itu tapi gagal.

Rizky Billar langsung keluar dari mobil karena emosi. Boy tampak bingung dan kemudian langsung menyusulnya keluar.

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter sekaligus aktor Boy William menumpahkan kekesalannya di media sosial imbas aksi seorang bintang tamu.

Ya, host Indonesian Idol menuliskan kalimat sindiran lewat insta story soal bintang tamunya yang minta stop saat syuting konten Nebeng Boy di kanal youtube.

Mengejutkan, ternyata sosok bintang tamu tersebut adalah Rizky Billar. Parahnya, hal ini terkait Lesty Kejora.

Setelah kejadian itu, pacar Karen Vandela mengunggah potongan video kesalahpahaman antara dirinya dengan kekasih Lesti Kejora.

Di caption, ia belajar dari kesalahan dan berusaha lebih baik lagi kedepannya dan menuliskan pemintaan maaf di akun instagram pribadinya, Kamis (25/2/2021).

"It's all fun and laughter until i asked that one question. Dari kejadian ini gue akan belajar lagi untuk menjadi talkshow host yang lebih baik dan semoga kedepan nya gak ada kejadian seperti ini. Kita skrng aman guys, hanya salah paham sedikit kemaren. dua laki-laki yang punya ego nya masing-masing. Gue sebagai nakoda acara ini, gw minta maaf. @rizkybillar," urainya.

Hal yang sebenarnya terjadi terekam di kanal youtube Boy William, berjudul RIZKY BILLAR MARAH "LU TERLALU CAPER SAMA LESTI!", Kamis (25/2/2021).

Awalnya Boy William dan Rizky Billar tampak menikmati perbincangan.