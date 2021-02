JADWAL Siaran Langsung Bola Malam Ini, Chelsea Vs Man United, AS Roma Vs AC Milan Live RCTI

Chelsea vs Manchester United

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan siaran pertandingan sepak bola malam ini, akan tersaji duel big match dari Liga Inggris maupun Liga Italia.

Liga Inggris menghadirkan big match antara Chelsea vs Manchester yang akan berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (28/2/2021) malam ini pukul 23.30 WIB live Mola TV.

Sebelum itu, ada duel Leicester vs Arsenal di King Power Stadium, pukul 19.00 WIB

Sementara dari tanah Italia, laga AS Roma vs AC Milan akan memanaskan pekan 24 Serie A Liga Italia.

Duel Grande Partita AS Roma vs AC Milan disiarkan langsung RCTI mulia pukul 02.00 WIB. Laga ini juga bisa disaksikan via live streaming di RCTI+.

Sebelum duel big match itu, akan lebih dulu tersaji laga Napoli vs Benevento. Laga ini juga disiarkan langsung RCTI pukul 23.45 WIB.

AC Milan dijadwalkan memperoleh laga sulit pekan 24 Liga Italia kontra AS Roma.

Sebagaimana yang diketahui Rossoneri merupakan pesaing terdekat dari Nerazzurri dalam perebutan gelar Serie A musim ini.

Zlatan Ibrahimovic cs menduduki tangga kedua di tabel klasemen Liga Italia lewat koleksi 49 poin.

Sedangkan Inter Milan sendiri duduk nyaman di puncak klasemen Liga Italia lewat koleksi 53 poin.

