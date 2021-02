SIARAN LANGSUNG Live Streaming Leicester vs Arsenal, Chelsea vs Man United| Link Live Liga Inggris. foto Skuad Arsenal

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan pertandingan siaran langsung via link live streaming Liga Inggris malam ini, Minggu (28/2/2021)

Sesaat lagi akan bertanding Leicester vs Arsenal, Crystal palace vs Fulham dilanjutkan Chelsea vs Man United dan Tottenham vs Burnley pada pukul 21.00 WIB

Tonton link live streaming liga Inggris di artikel ini.

Duel Chelsea vs Manchester United merupakan laga pekan ke-26 Liga Inggris yang akan dihelat di Stadion Stamford Bridge, Minggu (28/2/2021) pukul 23.30 WIB.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memaklumi sikap Bruno Fernandes yang sering menunjukkan rasa frustrasi di depan publik.

Hal itu diungkapkan Solskjaer dalam konferensi pers menjelang laga Chelsea vs Manchester United.

Menjelang laga Chelsea vs Manchester United, Bruno Fernandes sempat beberapa kali menunjukkan rasa frustrasinya setelah timnya gagal menang.

Momen itu terjadi ketika Manchester United ditahan imbang 3-3 Everton dan 1-1 ketika menghadapi salah satu tim promosi Liga Inggris, West Bromwich Albion.

Setelah ditahan Manchester United ditahan imbang Everton, Bruno Fernandes menumpahkan kekecewaannya saat konferensi pers.

Bruno Fernandes mengkritik diri sendiri dan rekan satu timnya karena kebobolan pada masa injury time babak kedua.