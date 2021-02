Syahrini Berdandan ala Geisha di Ulang Tahun Pernikahan Kedua, Penampilan Incess Bikin Pangling

Terus menggoda Reino dengan menyebut beberapa makanan Jepang, aksi Syahrini ini sukses buat Reino terus tertawa melihat ulahnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Penampilan Syahrini berdandan ala Geisha Jepang membuatnya jauh terlihat berbeda dari biasanya yang terkesan glamour.

Dibalut kimono warna merah dan ungu, riasan wajah Syahrini yang seperti Geisha pada umumnya, benar-benar membuat pangling.

Seperti diketahui, riasan wajah seorang Geisha menjadi salah satu ciri khas yang cukup mencolok.

Reino Barack dan Syahrini berpakaian bbaju khas Jepang (Instagram @princessyahrini)

Dulu, warna putih di bagian wajah dan leher mereka itu diperoleh dari cat berwarna putih yang dioleskan tebal, kemudian diberi make up yang mencolok.

Seperti lipstik warna merah menyala.

Merayakan ulang tahun pernikahannya yang kedua dengan Reino Barack, Syahrini mengunggah fotonya yang berpakaian dan berdandan ala Geisha, duduk berdampingan dengan Reino yang juga menggunakan Hakama.

"Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband, The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value, I Will Keep Falling In Love With You, I Love You @reinobarack!," tulis Syahrini dalam keterangan fotonya, dikutip Kompas.com, Minggu (28/2/2021).

Syahrini juga mengunggah video singkat saat dia dan Reino memasuki lokasi foto sambil bergandengan tangan.

Terus menggoda Reino dengan menyebut beberapa makanan Jepang, aksi Syahrini ini sukses buat Reino terus tertawa melihat ulahnya.

Seperti diketahui, tepat dua tahun lalu tanggal 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan Reino akad nikah di Masjid Tokyo Camii, Jepang.

