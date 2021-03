Ancam dan Intimidasi Peminjam, OJK Tetapkan 51 Fintech Pinjol Ilegal, Cek Daftarnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer (P2P) lending ilegal pada Februari lalu.

Kegiatan fintech ilegal ini berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan pihaknya terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer to peer lending ilegal ini.

Antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Sejak tahun 2018 sampai Februari 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.107 Fintech Lending Ilegal," katanya.

Adapun Daftar Fintech peer to peer (P2P) lending ilegal beserta developer nya adalah sebagau berikut:

1. Go Duit - Jesus Shope

2. Go Duit - Pinjaman dana darura - Rhinoceros Team

3. Go Duit - Octavia Hollenbaugh

4. DanaCepat

5. Uang Pintar - Rosaria Gosnell

6. CashGo - Pinjaman Online Cepat Cair- cashgo

7. Butuh Modal - Pinjaman Online Cepat Cair- BUTUHMODAL

8. Butuh Modal-Kredit Dana Rupiah Pinjam Cepat Online- BUTUHMODAL

9. Dana Speed - JOAQUíN SIQUEIROS

10. Dana Saku-Online kredit - Alexander Plus

11.KSP Dana Saku - PT. KSP Dana Saku Pinjaman

12. PinjamSaja - KSP Pinjaman Dana Online- KSP Garuda Persada Digital

13. Halo Money - KSP - Halo Money/ Koperasi Simpan Pinjam Ralas Indo Budi

14. dana fun - xinshangjia

15. dana fun - dana fun122

16. Dana fun - dana fun

17. Rafra Apps Store - RAFRA APPS STORE/ Muhammad Soror Rahman

18. Dana Pintar - PT.Dana Pintar

19. PinjamanKu - Natalia Blum

20. PinjamanKu - Pinjaman Online tercepat dan teraman- Pendaan Multi Tech

21. PinjamanKu - Kyle Haines

22. Dana Kilat - Pinjaman Online Aman, Cepat dan Mudah - Pendaan Multi Tech

23. Dana Kilat - Segalanya jadi lebih mudah- Yours High Lab

24. Uang Kilat - Agatha Shumard

25. Uang Kilat - dalam kenang

26. Uang Kilat - PT.graha tirta cantika

27. Uang Kilat - WA EYE

28. Uang Kilat - Super Keatley

29. Laju Dana

30. Cash Lagi Lite- Pinjaman Online Bunga Murah- Cash Lagi Plus

31. KSP Dompet Kelapa - Pinjam Uang Tunai Kredit Dana- KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MITRA SEJAHTERA PLUIT

32. Durian Runtuh - Harold Stone

33. Loan Segara - KSP-ESJ

34. Butuh Uang – Pinjam Uang Tunai Mudah- Eva Puspitasari

35. Redholo - Rupee berasal dari sini- Dede Viveiros

36. Super Rezeki

37. Modal Cepat - Pinjaman Online Cepat Cair Dan Mudah- Modal Cepat TECH/Koperasi Simpan Pinjam Modal Mandiri Barokah

38. KSP Modal Cepat

39. KSP Dompet Pisang Dompet Pisang/ Koperasi Simpan- Pinjam Trimitra Dana Sejahtera

40. Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Online Dana Tunai Newark Lechleiter/ Koperasi Simpan Pinjam Geraha Baru

41. Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Tunai Dana Cash- kredit cepat

42. Rp Cepat Wallet - Jerry Moore

43. Rpwallet : Wallet management - Paul Richard

44. Rp-Q – Wallet - Adele CHAPPELLE

45. KSP Dompet Mangga - Alat pinjaman cepat KSP Mangga/ Koperasi Simpan - Pinjam Mega Semesta Abadi Unggul

46. iDana-Cash - huanglimei/ Koperasi Karya Sari Putra Mandiri

47. iDana - Pinjam Uang Rupiah Cash Tunai- iDana/ Koperasi Karya Sari Putra Mandiri

48. iDana-Pinjam - iDana_id/ Koperasi Karya Sari Putra Mandiri

49. iDana-UangQu - Tonya George

50. iDana - pinjam_dana

51. Rupiah Petir - Pinjam Uang Tunai Kredit - Dana Cash Landi CONWELL

Selain menemukan fintech Peer-To-Peer Lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

"Sebelumnya pada tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 s.d. Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat," katanya.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

(sep/tribun-medan.com)