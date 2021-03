JADWAL Siaran Langsung Liga Champions Juventus vs FC Porto, Real Madrid vs Atalanta. FOto: Cristiano Ronaldo

TRIBUN-MEDAN.com - Laga Leg kedua Babak 16 Besar Liga Champions semakin menarik.

Delapan pertandingan layak Anda tonton, di antaranya Juventus vs FC Porto, Real Madrid vs Atalanta dan PSG vs Barcelona.

Berikut jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions dimulai Rabu 11 Maret 2021.

Pertandingan leg pertama babak 16 besar sudah selesai dihelat dengan berbagai hasil yang di antaranya cukup mengejutkan.

Pada leg kedua ini akan menjadi partai hidup mati bagi kontestan UCL musim ini, untuk melangkah kebabak 8 besar.

Sejumlah partai seru tetap bakal dapat disaksikan Live SCTV sebagai pemegang hak siar.

Pada laga pertama leg kedua, akan tersaji partai krusial bagi raksasa Italia Juventus yang akan menjamu Porto di Allianz Stadium.

Juvetus wajib menang minimal skor 1-0 jika tak ingin impian juara UCL musim ini pupus.

Juve cukup menang satu 1-0 atau lebih, sebab pada leg pertama Ronaldo Cs takluk 2-1 tapi memiliki modal satu gol tandang.

Juve otomatis gagal lolos, jika hanya bermain imbang dan Porto berhak melangkah ke babak selanjutnya.