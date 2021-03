Sumber Uang & Sosok Brata Kartasasmita, Pacar Ayu Ting Ting di Rusia Sebelum Batal Dinikahi Adit

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Brata Angga Kartasasmita jadi sorotan. Betapa tidak, dia muncul saat pedangdut Ayu Ting Ting batal menikah dengan Adit Jayusman.

Ayu Ting Ting dan Brata Kartasasmita sendiri sudah lama saling kenal. Namun, selama ini mereka dikenal sebagai sahabat.

Namun, ketika liburan bersama di Rusia, Ayu Ting Ting sempat menyebutnya pacar.

Kini, tatkala Ayu Ting Ting batal nikah dengan Adit Jayusman pada 20 Februari 2021 lalu, Brata Kartasasmita lah yang memberikan semangat kepada pelantun 'Alamat Palsu' itu.

Baca juga: Motif Serupa Kasus Gisel & Nobu, Uang yang Didapat Penyebar Video Syur Mirip Gabriella Terungkap

Baca juga: Permintaan Nenek Atta Halilintar pada Aurel Hermansyah, Putri Krisdayanti Dikira Berhijab

"Hi Perempuan Tegar diseberang Sana.

@ayutingting92 .

Percakapan Singkat kita hari ini

Semoga jadi penanda kamu sudah baik baik saja.

“Sungguh Baik-Baik Saja.”

Klise memang Something Happen a reason and take it as a lesson.. But thats So true.

Happy pinky “heartfelt” day .