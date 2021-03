Berkontribusi terhadap Pengembangan Daerah, Bank Sumut Raih Best BUMD Awards 2021

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebagai penghargaan atas kontribusi pengembangan daerah, inovasi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat, Bank Sumut berhasil meraih Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Assisting and Developing The Customers Account at North Sumatera, Sumatera Island.

Penghargaan ini diterima dari Majalah Warta Ekonomi pada penghargaan yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (3/3).

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhammad Ihsan mengatakan, dalam melakukan penelitian untuk penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 dengan tema Region, The Front Line of Indonesia’s Economic Recovery, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan analisis media monitoring melalui content analysis.

“Media monitoring tersebut melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada. Periode sentimen positif yang dinilai dimulai dari Agustus hingga Desember 2020. Ada pun indikator penilaian yang digunakan untuk penghargaan ini adalah publikasi, inovasi, dan layanan masyarakat," ujarnya, Rabu (3/3/2021).

Turut hadir secara virtual pada acara tersebut Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Founder dan President Commisioner Warta Ekonomi Fadel Muhammad dan Direksi maupun perwakilan 66 BUMD pemenang dari berbagai daerah. Sementara PT Bank Sumut hadir mewakili Direksi, Pemimpin Divisi Ritel Bank Sumut Syafrizalsyah.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Airlangga menyebut, pulihnya perekonomian daerah akan menjadi pondasi untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh dikisaran 4,5% hingga 5,3% di tahun 2021,” tutur Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan, pemerintah akan terus mendorong peran BUMD sebagai penyedia manfaat umum bagi masyarakat. Dukungan tersebut diberikan karena program daerah yang melibatkan BUMD atau yang dikerjasamakan dengan BUMD telah berjalan dengan baik.

Pemimpin Divisi Ritel Bank Sumut atas nama Direksi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi tersebut.

“Penghargaan ini tentunya menjadi Spirit dan Motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi peningkatan perekonomian terutama di Sumatera Utara," jelas Syafrizalsyah.

Direktur Utama Bank Sumut Muchammad budi Utomo menjelaskan, saat ini Bank Sumut terus meningkatkan layanan dan value produk agar dapat memenuhi kebutuhan transaksi Nasabah maupun pemerintah sebagai stakeholdernya. Diantaranya untuk percepatan pemulihan ekonomi saat Covid 19.

“Bank Sumut merupakan salah satu bank yang juga ditunjuk untuk penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), selain itu Bank Sumut juga menyalurkan berbagai kredit-kredit program pemerintah lainnya seperti KUR dan FLPP," jelas Budi Utomo.

Inovasi lainnya Bank Sumut terus mengembangkan digitalisasi produk perbankannya agar dapat memenuhi keinginan nasabah seperti pengembangan mobile banking Sumut Mobile, Internet Banking SumutNet Corporate, dan Sumut LINK.