KEBERSAMAAN TERAKHIR Rina Gunawan dan Teddy Syach, Sempat Liburan Bareng dan Buat Video Ala Prewed

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air, presenter Rina Gunawan meninggal dunia, Selasa (2/3/2021).

Sebelum pergi, Rina sempat membagikan momen bahagia liburan ke Bali bersama dengan keluarga tercinta.

Rina dan Teddy sempat membuat video slomotion saat berada di Seminyak Beach, Bali.

Keduanya tampak berlari sambil berpegangan tangan dengan romantis.

"Until Jannah with you forever & ever. Berasa pre wed yah," tulis Rina Gunawan di akun instagram miliknya (12/2/2021).

Sang suami Teddy Syach menceritakan bahwa istrinya menjalani isolasi mandiri sehingga tidak bisa menemani di hari hari terakhir kepergian Rina Gunawan.

Tiga hari sebelum meninggal dunia, ia berkomunikasi dengan istrinya lewat panggilan video pada aplikasi ponsel.

"Karena dari awal begitu masuk beliau di ICU jadi gak bisa ketemu," ungkap Teddy saat ditemui usai pemakaman sang istri di TPU Tanah Kusir, Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Kita tetap berkomunikasi sampai pemasangan ventilator 3 hari ini. Selama ini WA videocall," sambung Teddy menambahkan.