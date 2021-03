Kebutuhan Air 11 Ribu Liter/Detik, Dirut PDAM Tirtanadi Pastikan Bakal Terpenuhi di Tahun 2023

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PDAM Tirtanadi terus berupaya agar kebutuhan pasokan air minum sebanyak 11 ribu liter per detik, kepada masyarakat bisa terpenuhi.

Pada tahun 2023, PDAM Tirtanadi akan menambah pasokan air sebanyak 4 ribu liter per detik kepada masyarakat yang saat ini hanya baru menyuplai 7 ribu liter per detik.

"Air yang dibutuhkan 11 ribu liter per detik. Namun yang ada saat ini masih sekitar 7 ribu liter per detik. Kekurangan 4 ribu liter per detik bertambah hingga tahun 2023," ujar Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, Rabu (3/3/2021).

Kata Kabir Bedi, upaya penambahan pasokan air itu sudah dimulai secara bertahap sejak Desember 2020 lalu, yakni 400 liter per detik.

Lalu pada Februari 2021 kembali ada penambahan sebesar 500 liter per detik dari IPA Tirtanadi Denai.

Pasokan kebutuhan air akan kembali bertambah dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional tahap pertama memanfaatkan Sungai Bingei, Binjai.

Bila pembangunan SPAM Regional itu selesai di akhir tahun 2022 mendatang, maka akan mampu menyumplai tambahan air sebesar seribu Liter per Detik.

"Yang tahap pertama 1.000 dari SPAM Regional. SPAM Regional itu sudah diteken kontrak," ungkapnya.

Tambahan air sebesar seratus liter per detik akan terealisasi juga di tahun 2022, yakni dari pembangunan instalasi batu yang saat ini masih tahap proses tender.