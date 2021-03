Lulus dari Future Program, Mahasiswa STMIK Mikroskil Dapat Kesempatan Kerja di Blibli.com

TRIBUN-MEDAN.com – Blibli.com Future Program meluluskan 14 mahasiswa dari seluruh Indonesia dalam acara Graduation Day dengan tema “Local Heroes, Breaking Boundaries” secara daring, Sabtu (27/2/2021).

Salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mikroskil, Syntia, merupakan peserta Blibli.com Future Program Batch 4.0.

Selama mengikuti Blibli.com Future Program, ia berhasil mendapatkan dua penghargaan, yakni kategori nonteknis “Serving” pada R.E.S.P.E.C.T Awards dan kategori “The Most Progressive Participant” pada SDE Track Awards.

Perlu diketahui, Future Program merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) selama kurang lebih 18 bulan untuk para mahasiswa semester lima bidang computer science, information engineering, computer engineering, atau bidang serupa.

Selain lulus dan mendapat penghargaan, Syntia berkesempatan berkarier di Blibli.com, tepatnya di bagian Track Software Development Engineer (SDE).

Syntia mengaku, banyak kesan menyenangkan yang ia peroleh selama mengikuti Blibli.com Future Program.

“Saya bertemu banyak orang dari berbagai perguruan tinggi, expertise Blibli, dan belajar banyak hal secara menyenangkan. Saya juga belajar membangun pribadi yang lebih baik,” kata Syntia dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Medan, Rabu (3/3/2021).

Ia menuturkan, ada beberapa tantangan yang ia rasakan selama mengikuti program tersebut. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang membuatnya harus bertransisi dari pembelajaran offline ke online.

“Selain itu, harus bisa paralel dalam mengerjakan proyek dengan kuliah dan kerja, bekerja dengan tim dari perguruan tinggi lain, memahami dan mengimplementasikan materi baru, dan dituntut berpikir dan bekerja kreatif,” cerita Syntia.

Wakil Ketua I Bidang Akademik STMIK Mikroskil Gunawan mengaku senang dengan adanya program dari Blibli tersebut.

Ia bahkan berpesan kepada para mahasiswa untuk terus mencari ilmu, meski di luar bangku kuliah. Hal ini penting untuk proses pembelajaran para mahasiswa.

“Dengan adanya peluang ini, setiap mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu sedini mungkin, meningkatkan kompetensi dengan standar industri, serta aktif memberikan solusi terhadap permasalahan industri, dunia usaha, dan dunia kerja,” pesannya.

Sebagai informasi, acara Graduation Day tersebut dihadiri pula perwakilan perguruan tinggi masing-masing peserta, orang tua, serta pimpinan dari Blibli.com

STMIK Mikroskil diwakili Wakil Ketua I Bidang Akademik STMIK Mikroskil Gunawan dan orang tua Syntia.

Pada kesempatan itu, Executive Vice President of People Operations and General Services Blibli.com Sandra Kumalasari dan Head of Engineering Blibli.com N S Sekar memberikan sambutan dan harapan kepada para peserta lulus Future Program Batch 4.0.