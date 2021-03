SIARAN LANGSUNG Live Streaming Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo Kick-off 19.30 WIB| Link Live

Live Streaming Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo kick off pukul 19.30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton sesaat lagi akan berlangsung duel Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo.

Laga Timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo bisa Anda saksikan via link live stremaing malam ini kick off pukul 19.30 WIB.

Duel timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Pertandingan timnas U22 Indonesia vs Tira Persikabo bisa disaksikan melalui link live streaming yang tersedia di akhir artikel.

Jelang laga, pelatih Tira Persikabo, Igor Kriushenko menilai laga melawan timnas U22 Indonesia besutan pelatih Shin Tae-yong menjadi tantangan bagi timnya.

"Ini sebuah tantangan bagi kami, dan tentunya ini kesempatan bagus bagi para pemain karena lawan uji cobanya adalah timnas U22," ujar Igor Kriushenko kepada wartawan dikutip tribunmedan.id dari BolaSport.com, Selasa (2/3/2021).

Lebih lanjut, Igor Kriushenko bertekad membawa timnya menampilkan permainan terbaik untuk melawan timnas U22 Indonesia.

"Semoga uji coba nanti bermanfaat bagi kedua tim, berjalan lancar dan kami bertekad untuk menampilkan permainan terbaik," ujarnya.

Pertandingan timnas U22 Indonesia melawan Tira Persikabo akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar mulai pukul 19.30 WIB.