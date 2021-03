33 Korporasi dan 3 Individu Raih Penghargaan Mandiri Treasury Exclusive Customer Award 2021

TRIBUNMEDAN.ID - Bank Mandiri menggelar event Treasury Exclusive Customer Award (TECA) 2021 untuk memberikan apresisasi tertinggi kepada nasabah, baik korporasi maupun perorangan, yang telah setia bertransaksi dengan Treasury Group. Penganugerahan diberikan berdasarkan transaksi treasury di tahun lalu, baik untuk transaksi valas, lindung nilai, maupun obligasi.

Penghargaan diberikan untuk lima kategori segmen korporasi dan satu kategori segmen individu. Di segmen korporasi, kategori penghargaan meliputi Best Corporate FX Contributor, Best Corporate FX Growth, Best Corporate Derivative Contributor, Best Corporate and FI Bonds Contributor, dan Best Corporates Banknotes Contributor. Sedangkan kategori untuk penghargaan individu adalah Best Individu Treasury Transaction untuk transaksi FX dan Obligasi terbaik di tahun 2020.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan event tahunan Bank Mandiri tersebut merupakan sebuah penghargaan kepada para nasabah atas kepercayaan kepada layanan dan produk treasury Bank Mandiri untuk mendukung perkembangan bisnis mereka.

“Seiring keinginan kami menjadi mitra financial utama pilihan nasabah, kami terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik dan merealisasikan visi menjadi World Class Treasury Advisory. Kami gembira karena pada tahun ini, penerima penghargaan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan segmen bisnis yang bervariasi,” kata Panji.

Dia menambahkan, sebanyak 33 korporasi dan 3 individu nasabah Treasury Group Bank Mandiri berhasil keluar sebagai penerima penghargaan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan secara internal dan melibatkan Dewan Direksi Bank Mandiri. Penilaian pemenang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu di setiap kategori, seperti volume dan frekuensi transaksi baik untuk transaksi nilai tukar mata uang asing, surat berharga, maupun lindung nilai.

“Di masa pandemi ini, Bank Mandiri menyadari dukungan terbaik untuk pengelolaan likuiditas sangat diperlukan korporasi untuk menjaga agar bisnis terus berjalan. Kami berharap, kerjasama solid antara Bank Mandiri dan para nasabah perseroan dapat terus memutar roda perekonomian agar Indonesia bisa segera pulih dan bangkit,” kata Panji.

Di samping penghargaan, Bank Mandiri juga memberikan paparan Economic Outlook 2021 yang diharapkan dapat memberikan insight kepada nasabah dalam merencanakan strategi bisnis di tahun 2021. Paparan disampaikan langsung oleh Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro.

“Tahun 2021 memang penuh ketidakpastian, namun Bank Mandiri akan siap memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Salah satunya melalui inovasi perbankan digital yang akan diimplementasi tahun ini untuk mempercepat dan memperluas jangkauan layanan produk treasury,” kata Panji