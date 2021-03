Ayu Ting Ting Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Panggilan Sayang Brata Kartasasmita ke Ibu Bilqis Disorot

Ya, saat ultah kemarin, Ayu Ting Ting memberikan ucapan selamat pada Brata.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah batal menikah dengan Adit Jayusman, pedangdut Ayu Ting Ting kini dihebohkan dengan sosok Brata Angga Kartasasmita.

Betapa tidak, setelah putri Abdul Rozak batak menikah, Brata Kartasasmita jadi penyemangat.

Kini, Brata Kartasasmita kembali menghebohkan fans Ayu Ting Ting.

Ini karena panggilannya pada mantan Enji Baskoro itu ketika membalas ucapan selamat ulang tahun.

Ya, saat ultah kemarin, Ayu Ting Ting memberikan ucapan selamat pada Brata.

Tak tanggung-tanggung, Ayu pamer foto dirangkul di dokter tampan itu.

"Happy birthday to my lovely bro @bratakartasasmita smg sehat, panjang umur, berkah rizkinya, sukses dlm apapun, bahagia dan apa yg dinginkan trwujud y amin...gbu n luv u my brata," tulis @ayutingting92.

Postingan ini juga dikomentari Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting lewat @mom_ayting92_

"selamat ulang tahun a @bratakartasasmita doa terbaik buat kamu panjang umur sehat selalu," tulis Umi Kalsum.