Letjen Purn Hinsa Siburian Lantik Dr Binsar Naibaho Jadi Direktur Rumah Sakit HKBP Balige

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan Letnan Jenderal Purnawirawan Hinsa Siburian melantik Dr. Binsar Hamonangan Naibaho, MKes, Sp KKLP menjadi Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, Rabu (3/3/2021).

Pelantikan Binsar Hamonangan Naibaho dilaksanakan setelah lolos pada seleksi terbuka yang dilaksanakan secara maraton beberapa waktu lalu.

Pelantikan dihadiri Ephorus HKBP Pdt. Dr. Robinson Butarbutar, Sekretaris Jenderal HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, Kepala Departemen Koinonia Pdt. Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pdt. Kardi Simanjuntak, STh, M Min.

Kepala Departemen Diakonia Pdt Debora Purada Sinaga, MTh, Sekretaris Daerah Toba-Samosir Drs. Audy Murphy Sitorus, S.H., M.H, Tokoh Masyarakat yang diwakili St Drs O F Pardede, dan sejumlah tamu undangan lainya.

Acara pelantikan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Balige, Pdt. Antoni Manurung, M.Th., sebagai liturgis dan kotbah disampaikan Sekretaris Jenderal HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST dan doa syafaat dibawakan Kepala Departemen Diakonia, Pdt. Debora Purada Sinaga, M.Th.

Dalam keterangan tertulis Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, Pelantikan Direktur baru Rumah Sakit Umum HKBP Balige periode 2021-2024 digelar di Gereja HKBP Ressort Balige.

Ephorus HKBP. Pdt. Dr. Robinson Butarbutar dalam bimbingan pastoralnya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada tiga orang putra terbaik HKBP yang telah bertarung secara profesional dan ketiga kandidat menyatakan bahwa mereka sudah selesai dengan dirinya.

“Kami bersyukur karena sewaktu fit and proper test, ada satu pertanyaan yang kami setujui untuk diajukan kepada para calon direktur yaitu, “Are you enough with yourself?” (apakah kamu cukup dengan dirimu sendiri?). Saya senang karena ketiganya mengatakan Yes. Begitu juga dengan direktur kita ini, dia sudah cukup dengan dirinya,” jelas Ephorus yang disambut tepuk tangan.

Disebutkan Ephorus, menjadi direktur bukan untuk mencari kekayaan, melainkan melakukan yang terbaik untuk rumah sakit satu-satunya yang dimiliki HKBP.

“Bangkitnya RS Balige akan membuat nama kita baik di seluruh Indonesia. Kita harus selalu semangat, karena dunia ini dimiliki oleh Tuhan. Dia punya warga HKBP, punya mitra HKBP yang baik di dalam dan di luar negeri. Ini harus kita manfaatkan untuk membuat nama HKBP always great," sambut Ephorus