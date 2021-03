WULAN GURITNO BLAK-BLAKAN, Hamil Diluar Nikah, Tatkala Usia 17 Tahun, 18 Tahun Cerai: Gue Jadi Malu

TRIBUN-MEDAN.COM - ARTIS PERAN Wulan Guritno buka-bukaan tentang masa lalu yang pernah hamil diluar nikah. Kala itu, ia cinta lokasi (cinlok) saat syuting sinetron bersama Atilla Syach.

Ketika hamil, wanita rupawan bertubuh semampai ini masih berusia 17 tahun.

Tidak berapa lama berlangsungkan pernikahan, ia melahirkan anak pertama yang diberi nama Shalom Razade.

Akan tetapi, wanita kelahiran London itu memutuskan untuk berpisah dari Atilla Syach.

"Karena waktu abis sinetron remaja itu booming, tiba-tiba ditemukan Wulan udah punya anak."

"Which is sama si Atilla Syach itu, which is kawin, dan di umur 18 tahun itu cerai, heboh," tutur Wulan Guritno dikutip dari YouTube Dapur Bincang Online, Senin (2/3/2021).

Saat itu, Wulan mengaku kariernya sedang meledak.

Akibat skandal tersebut, dirinya memilih untuk mengurung diri lantaran minder dengan lingkungan sekitar.

"Jadi sebenernya dimulai dari diberi langsung, kariernya bagus, kemudian skandal terjadi."

"Dari situ juga aku banyak belajar. Gua sempat ngurung diri di rumah, enggak mau ngapa-ngapain."