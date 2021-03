Nikita Mirzani Girang Dapat Kiriman Bunga dari Kekasihnya, Rekan Artis Ramai Komentari Unggahannya

Nikita memposting sebuah video yang memperlihatkan reaksinya saat mendapat kiriman bunga dari seseorang.

TRIBUN-MEDAN.com - Akhirnya Nikita Mirzani isyaratkan tengah menjalin hubungan dengan seseorang berinisial A. Nyai pun girang, Robby Purba hingga Dinar Candy bereaksi.

Ya, Suasana bahagia tengah menyelimuti hati Nikita Mirzani.

Kini artis yang akrab disapa Nyai tersebut tampak sedang kasmaran.

Bahkan Ia mengisyaratkan sedang menjalin cinta dengan seseorang.

Hal itu terlihat dari unggahan Nikita Mirzani di Instagram pada Kamis (4/3/2021).

Nikita Mirzani girang dapat bunga dari seseorang berinisial A (Instagram @nikitamirzanimawardi_172)

Nikita memposting sebuah video yang memperlihatkan reaksinya saat mendapat kiriman bunga dari seseorang.

"Thank you sayang, love you muah,"ucap Nikita sambil kegirangan.

Tak hanya bunga, Nikita juga mendapat kartu berisi tulisan romantis.

Dalam kartu itu, tertulis pula inisial dari seseorang yang mengirim bunga tersebut.

"Hi Bee