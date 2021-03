Nonton Live Streaming Parma vs Inter Kick Off 02.45, Misi Pertahankan Puncak Klasemen, Lukaku Main

TRIBUN-MEDAN.com - Nonton Live Streaming Parma vs Inter Milan dalam laga lanjutan Liga Italia di BeIN SPORTS 2, Jumat (5/3/2020) dini hari.

Siaran Langsung Parma vs Inter Milan juga bisa disaksikan di RCTI plus, kick off pukul 02.45 WIB.

Nonton Online di HP Parma vs Inter Milan yang sedang menjaga asa mempertahankan puncak klasemen Liga Italia pada pekan 25. Lukaku main.

Gelandang Italia Inter Milan Nicolo Barella (kiri) memperebutkan bola dengan bek Parma Giuseppe Pezzella dari Italia (kanan) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Parma di The Meazza Stadium di Milan pada 31 Oktober 2020. (Vincenzo PINTO / AFP)

Inter Milan berpeluang semakin jauh meninggalkan rival dan pesaing perebutan scudetto, AC Milan dan Juventus, jika berhasil membawa pulang tiga poin dari kandang Parma.

Peluang tersebut terbuka lebar setelah AC Milan dan Juventus pekan ini hanya bermain imbang.

Apalagi, Inter Milan bakal tampil dengan kekuatan penuh mendapat tambahan amunisi dengan kembalinya Stefano Sensi dari cedera serta bek sayap Achraf Hakimi yang pekan lalu terkena skorsing.

Jadwal Liga Italia pekan 25 antara Parma vs Inter Milan digelar di Stadion Ennio Tardini, Jumat (5/3/2021) dini hari.

Siaran Langsung Liga Italia antara Parma vs Inter Milan tayang lewat Live Streaming di TV partner Serie A, yaitu beIN SPORTS 2 dan RCTI atau RCTI plus, kick off pukul 02.45 WIB.

Inter Milan luar biasa dalam beberapa pekan terakhir dan menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan melawan Parma.

Tribun Jogja mengutip dari Sportskeeda via Kontan, Parma berada di posisi ke-19 di klasemen Liga Italia Serie A saat ini.