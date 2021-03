PPKM Mikro Resmi Diberlakukan, Pemilik Restoran di Medan Prediksi Tak Berdampak ke Pendapatan

TRIBUN-MEDAN.com - Pemilik Restoran Tiptop, Didrikus Kelana mengungkapkan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sumatera Utara tak akan berpengaruh besar di restorannya.

Kus menuturkan bahwa restoran Tip Top telah melakukan pendisiplinan protokol kesehatan sebelum adanya PPKM Mikro.

"Saya lihat tidak akan terlalu banyak perbedaan untuk kita punya operasional memang sudah dibatasi. Memang kita dibatasi jam operasional sudah dikurangi, memang pengunjung sudah ngerti ya gimana biar tidak lewat waktunya karena kita tutup lebih cepat. Paling lambat 9.30 malam sudah close order," ungkap Kus, Selasa (9/3/2021).

Dikatakan Kus, omset restoran mulai meningkat sejak jelang akhir tahun 2020 lalu. Walaupun ada PPKM secara ketat pada awal tahun lalu, Restorannya masih dapat menerima pelanggan dengan Prokes.

"Memang udah dari kemarin memang susah kita tutup tiga bulan waktu awal pandemi. Kalau dilihat sekarang walau dibatasi ya masih bisa terima tamu ketimbang tiga bulan lalu hancur sekali itu. Dulu kita mengandalkan take away wah jauh lah karena orang kurang begitu suka untuk take away," ujarnya.

Di tempat terpisah, Singgih seorang pengusaha kafe di Tembung ini mengakui belum dapat memprediksi apakah nantinya PPKM Mikro dapat membangkitkan kembali geliat roda perekonomian.

"Belum tahu sih kedepannya gimana PPKM Mikro ini. Tapi yang jelas PPKM kemarin lumayanlah ada berdatangan lagi walau cuma separuhnya. Setidaknya gak kayak dulu yang total tutup," tuturnya.

Tambahnya, adanya PPKM Mikro ini diharapkan dapat memberikan angin segar kepada omzetnya nantinya.

"Semogalah kita harapkan bisa berjalan lagi ekonomi. Mau ada PPKM ini atau enggak ya kita pastinya mau berputar lagi perekonomian kita. Tapi ya kan katanya PPKM Mikro ini bisa lebih longgar dari sebelumnya. Ya berharap yang terbaik lah," pungkasnya.

