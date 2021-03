Felicia Ulang Tahun di Tengah Hubungannya dengan Kaesang Putus, Ucapan Ultah dari Sang Ibu Sorotan

TRIBUN-MEDAN.COM - Felicia Tissue merayakan ulang tahun pada Selasa (9/3/2021) kemarin.

Mantan kekasih Kaesang Pangarep ini baru saja berulangtahun dan telah menginjak usia 27 tahun.

Felicia merayakan ulang tahun di tengah percintaannya dengan Kaesang sedang dalam masalah.

Seperti diketahui, belakangan hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue tengah menjadi sorotan.

Di hari ulang tahun putrinya ini, Ibunda Felicia, Meilia Lau meminta publik untuk tidak menghakimi anaknya.

Ia percaya putrinya berhak mendapatkan yang terbaik di tengah prahara cinta yang saat ini terjadi.

Meilia Lau juga berterimakasih kepada semua pihak yang mendukung putrinya meski sebelumnya tak saling mengenal.

"Do not judge. You don't know what storm i've asked her to go through -God."

"Happy Birthday to my strong girl. Trust in Him & you deserve nothing but the best."

"Even though we do not know each other, but thank you for your kind post about my daughter & also to the others who supports her," tulis Meilia