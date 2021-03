Hotel Deli River Omlandia, Hadirkan Suasana Jadul ala Eropa & Nusantara, Harga Di Bawah Rp 1 Juta

Tribun-Medan.com, Medan - Kini tak perlu pergi jauh ke Eropa ataupun pulau jawa untuk menikmati suasana jaman dulu.

Anda bisa datang ke Hotel Deli River Omlandia, Jalan Namorambe No. 129, Namo Rambe, Deli Tua, Kabupaten Deliserdang.

Mengusung konsep Eropa dan Nusantara, pendiri Hotel River Deli, Dirk Aedsge Buiskool bersama istrinya Diana Pardamean pada tahun 2000 membangun hotel unik yang melekat dengan konsep zaman dulu menggunakan ventilasi dan atas etnis Batak.

Suasana pemandangan Hotel Deli River yang langsung menghadap danau buatan dengan dikelilingi pepohonan. (TRIBUN MEDAN/ KARTIKA)

"Kita mengombinasikan konsep Eropa dan arsitektur lokal dengan atap kita buat dengan model Batak Simalungun. Untuk di restoran kita buat konsep seperti zaman dulu dengan banyak ventilasi karena dulu tidak ada AC. Kita disini pakai kayu agar ada suasana zaman dulu," ungkap Dirk kepada Tribun Medan, Rabu (10/2/2021).

Saat memasuki hotel, pengunjung langsung disuguhkan konsep alami dengan terdapat danau buatan dan dikelilingi pohon-pohon yang membuat suasana hijau begitu terasa.

"Kami bangun danau di bawah yang dulu itu rawa-rawa. Jadi kami korek saja dengan buat satu kolam ikan. Karena kontur tanah kita itu tinggi, jadi semua bangunan seperti hotel dan restoran mengikuti kontur tanah," ujarnya.

Dirk mengatakan bahwa Nama Hotel Deli River diambil lantaran tidak jauh dari hotel sekitar 50 meter, pengunjung dapat menjumpai aliran sungai Deli.

Deli River Hotel memiliki 15 kamar, mulai dari 9 Deluxe Cottage seharga Rp 820 ribu per kamar, 3 kamar Honeymoon suite Rp 975 ribu per kamar, Family Room untuk empat orang Rp 1,5 juta per kamar, studio room untuk lima orang seharga Rp 1,8 juta per kamar.

Salah satu kamar di Hotel Deli River (TRIBUN MEDAN/ KARTIKA)

Suasana hotel River Deli juga tak seperti umumnya. Saat menginap, pengunjung tidak akan melalui lobi. Sehingga ketika membuka pintu kamar, pengunjung akan disuguhkan danau buatan dengan angsa yang berenang dan pohon yang menyejukkan mata.