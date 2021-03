Infinix Persiapkan Gebrakan di Kota Medan, Sasar Pasar Anak Muda

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Infinix, merek smartphone premium berbasis online ini kini telah resmi melebarkan sayapnya ke Medan, Sumatera Utara lewat acara Meet Up bersama XFans Medan di Kito Art Café, Selasa (2/3/2021).

Sebagai smartphone yang dirancang untuk kaum muda yang menginginkan desain stylish tanpa mengabaikan performa, Infinix berharap kehadirannya di Medan dapat merangkul pasar ponsel dengan harga tejangkau lebih luas lagi.

Pada acara tersebut, Sergio Ticoalu sebagai Country Marketing Manager Infinix Indonesia juga ditemani oleh Farrah Huang (Country Marketing Advisor) dan Devin Jiang (Sales Area Manager) menambah kemeriahan suasana.

Selanjutnya Sergio mengatakan, “Kami ingin menjadi pilihan terbaik para anak muda di Indonesia yang memerlukan smartphone untuk membantuk keseharian mereka dalam belajar online, bekerja, menonton video hingga bermain mobile game favorit.”

Infinix juga akan meluncurkan kolaborasi dengan content creator lokal dan akan segera meluncurkan beberapa produk anyar di Medan.

Sejak diluncurkan pada 2013, Infinix Mobile dengan motonya “The Future is now” bertujuan membuat konsumen menonjol di tengah keramaian dan menunjukkan kepada dunia tentang diri mereka sebenarnya.

Mencakup lima lini produk yakni Zero, Note, S, Hot, dan Smart, pengguna dimanjakan dengan beragam seri yang dapat dipilih sesuai bujet serta kebutuhannya.

Hal ini dibuktikan Infinix dengan menyabet gelar Top 1 Smartphone Brand di Lazada pada penjualan 11.11 dan 12.12 tahun lalu.

Selain penjualan yang melejit, Infinix Note 8 juga mendapatkan sertifikasi Selular Editor’s Choice 2020 sebagai Best Gaming Smartphone dan Infinix Zero 8 sebagai Best Performance Smartphone.

Dari sudut pandang global, hingga kini Infinix hadir di lebih dari 70 negara di seluruh dunia meliputi Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan.

Ditambahkan Sergio, Infinix merupakan produk smartphone yang memiliki tiga unggulan sehingga menjadi alasan bagia siapa pun untuk segera memilikinya. Keunggulan tersebut, memiliki desain mewah yang sangat digandrungi anak muda. Selanjutnya, tiap lini dan serinya disemat teknologi dan fitur terkini serta harga sangat terjangkau, mulai Rp 1 jutaan hingga yang paling canggih Rp 3 jutaan.

Meet Up bersama XFans menjadi salah satu momen nyata Infinix dalam merealisasikan komitmennya untuk menjangkau XFans dan Calon XFans yang ada di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Medan.