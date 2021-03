Putra Ahok Beri Respon Begini Ketika Dijodohkan dengan Felicia Tissue : Jangan Jodoh-jodohi Saya

TRIBUN-MEDAN.com- Nicholas Sean ramai dijodoh-jodohkan netizen untuk mengganti posisi Kaesang Pangarep di hati Felicia Tissue.

Publik ramai menyebut Nicholas Sean pantas menjadi kekasih Felicia Tissueusai Kaesang Pangarep disebut menjalin asmara dengan Nadya Arifta.

Kaesang Pangarep yang dituding menggantungkan dan meninggalkan Felicia Tissue membuat netizen geram lalu menjodohkan putri Meilia Lau dengan Nicholas Sean.

Nicholas Sean, Felicia dan Kaesang (instagram)

Tahu namanya disebut-sebut dalam problematika kandasnya sepasang kekasih itu, anak sulung Veronica Tan akhirnya angkat bicara.

Lewat story Instagramnya, Sean, sapaan akrab Nicholas Sean Purnama menolak perjodohan para netizen.

Tak hanya itu, Nicholas Sean bahkan menyinggung soal kegagalan pernikahan dan orang tua.

"My response: No, i don't think i will (Tidak, saya tidak berpikir saya akan melakukannya)," tulis Sean.

Lewat unggahan foto serial kartun "Rick and Morty", Sean menyinggung soal kegagalan pernikahan dan orang tua.

"Dengar, Morty, aku benci untuk menyampaikan ini padamu tapi apa yang orang sebut " cinta " hanya reaksi kimia yang memaksa hewan untuk berkembang biak.