Kozuki Oden dan Kaido di One Piece - Heboh Spoiler One Piece 1007: Kozuki Oden Hidup Lagi, Terbongkar Kekuatan Buah Iblis Momonosuke

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal rilis dan link baca One Piece 1007, kemunculan Koizuki Oden dan sosok dibalik Akazaya Nine, awal spoiler.

Lanjutan manga One Piece 1007 yang berjudul Tanuki atau dalam bahasa Indonesianya yakni Rakun akan segera dirilis.

Jadwalnya, Weekly Shonen Jump maupun Manga Plus bakal merilis One Piece chapter 1007, pada akhir pekan.

Cerita di manga One Piece 1007 ini merupakan kabar gembira bagi para pecinta cerita Monkey D Luffy dkk.

Untuk One Piece chapter 1007 yang legal dalam bahasa Indonesia ditayangkan pada akhir pekan ini di Manga Plus.

Baca juga: Setelah Berhasil Kabur dari Korut, Wanita Ini Mengaku Baru Tahu Apa Itu ATM, Kini Mengaku Trauma

Dalam cerita manga One Piece chapter 1007 akan menampilkan kemunculan Kozuki Oden dan terbongkarnya buah iblis milik Kozuki Momonosuke.

Kali ini, Eiichiro Oda akan menunjukan sosok misterius di balik siluet yang mendampingi para Akazaya.

Sebelumnya di manga One Piece chapter 1006 yang tayang akhir pekan lalu di Manga Plus berjudul Jiwa Ksatria Hyogoro Sang Bunga.

Pada covernya terlihat Kaido bersama para eksekutifnya yakni tiga all stars King Queen Jack serta enam Tobi Roppo yaitu Black Maria, Sasaki, X Drake, Who's Who, Ulti dan Page One.

Cerita berawal dari Bao Huang yang menemukan keberadaan Yamato dan Shinobu meminta pasukan untuk mengejarnya.